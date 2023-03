Ratinger Innenstadt Welche Pläne die Stadt für die Düsseldorfer Straße hat

Zu den Kerntugenden der städtischen Planer und Entscheider gehört vorrangig Geduld. Manches dauert Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Doch Visionen können Realität werden, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt die Weichen stellt und so den Weg vorzeichnet. Für einen Teil der Düsseldorfer Straße ist dies der Fall. Denn zwischen dem Bereich der Wallhöfe (früheres Hertie-Haus) und dem ehemaligen Polizeigebäude an der Düsseldorfer Straße hat die Stadt ein Vorkaufsrecht, das per Satzung hinterlegt wurde.