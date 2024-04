Bauarbeiten auf der Brachter Straße und der A3 Vorgeschmack auf die kommenden Sperrungen

Sieben Kilometer Stau auf der A 3 zwischen der Anschlussstelle Mettmann und dem Autobahnkreuz Breitscheid in Fahrtrichtung Oberhausen meldete Mittwochmorgen der Verkehrshinweis. Der Grund sind möglicherweise die Engpässe in diesem Bereich. Denn seit Dienstagabend kommt es bis Sonntagabend gegen 23 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost und der Anschlussstelle Mettmann, auf Höhe der die A3 überquerenden Brachter Straße (L422), wegen Bauarbeiten in beiden Fahrtrichtungen zu Engpässen.