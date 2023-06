Als der Bus noch bis zum Marktplatz fuhr Eine Einkaufsstadt im Wandel der Zeit

„Warum man Ratingen lieben sollte: Weil Ratingen mehr Herz hat, als es zeigt, reizvoller und einzigartiger ist, als es sich der gerne krittelnde Dumeklemmer zugesteht und zudem die einladendste Stadtmauer mit Dickem Turm zu bieten hat, hinter der sich so viele inhabergeführte Boutiquen und Händler mit liebevoller Beratung präsentieren, die Düsseldorf vor Neid erblassen lassen. Und da haben wir noch nicht die attraktiven, urbanen und überaus engagierten Quartiere mit Ihrem reichen Angebot an Gastro, Vereinen, Kultur, Brauchtum, Sport und Musik ins Blickfeld genommen. Bei aller – auch tendenziell negativer – Veränderung der Stadt bleibt doch so viel Liebenswertes, man muss es nur sehen wollen.“ Ein Text, so romantisch und liebevoll, dass man ihn vertonen sollte. Kreiert von Dirk Bongards, dem Chef von Ratingens Stadtmarketing. So kann es also tönen.