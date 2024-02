Personalie in Lintorf Vom Quereinsteiger zur Filialleitung

Nicole Bauer, Filialleiterin in Düsseldorf-Pempelfort, einer der größten Schüren-Filialen, kann sich ihren beiden Kolleginnen voll und ganz anschließen. „Bei der Bäckerei Schüren habe ich mich von der ersten Sekunde an wohlgefühlt. Ich habe direkt gemerkt, hier wird mir Vertrauen geschenkt. Schon nach kurzer Zeit wurde ich Filialleiterin der Café-Filiale auf der Nordstraße. Die Chance, in meinem Traumberuf auch den Abschluss in nur wenigen Monaten machen zu können, nahm ich dankbar an und hing mich voll rein. Wie man sieht, hat es sich gelohnt“ erklärt Bauer stolz.