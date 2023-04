An(ge)dacht zu Ostern Vom ältesten Osterbrauch

Würde man Sie nach Osterbräuchen fragen, fallen Ihnen bestimmt welche ein. Vielleicht denken Sie an bemalte Eier oder Ihnen kommt in den Sinn, dass in den Stunden vor dem Osterfest die Osterfeuer brennen. Osterbräuche gibt es viele. Hätten Sie aber auch gewusst, dass der längste Gottesdienst des Jahres genauso zum Osterfest gehört? Doch keine Sorge! Der längste Gottesdienst ist nicht ‚am Stück‘!