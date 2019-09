Ratingen : Volkssolidarität will Pflegeberufe aufwerten

Ratingen (RP) „Der Pflegenotstand in Deutschland wird sich bei gleichbleibender Gesetzeslage weiter verschlimmern“, erklärt Gabi Evers, Vorsitzende der Volkssolidarität Ratingen, anlässlich der ersten Lesung über den Entwurf eines Gesetzes für bessere Löhne in der Pflege im Deutschen Bundestag.

„Viele junge Menschen entscheiden sich wegen schlechter Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung gegen das Beschäftigungsfeld Pflege. Die Auswirkung ist bereits jetzt zu beobachten: Angesichts des eklatanten Mangels an Personal ist die pflegerische Versorgung in vielen Regionen in Deutschland in Gefahr. Das Beschäftigungsfeld Pflege muss dringend aufgewertet werden, das gilt sowohl für Fach- als auch für Hilfskräfte. Hierzu gehören neben besseren Arbeitsbedingungen natürlich auch höhere Löhne“, so Evers weiter.