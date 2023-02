Ende der Maskenpflicht In der Pflege herrscht auch nach Maskenpflicht Ausnahmezustand

Es stellt sich die Frage, wie es nun weitergeht. Die Refinanzierung der Corona-Tests in pflegerischen Einrichtungen und Diensten und auch der Testzentren läuft zum 28. Februar aus, die Testpflicht für Pflegeeinrichtungen und -dienste besteht aber weiter bis zum 7. April. Ahmad mahnt: „Wenn gefordert wird, dass sich alle testen lassen, die in Pflegeeinrichtungen und -diensten arbeiten oder die Pflegeeinrichtungen betreten, muss auch die praktische Umsetzung sichergestellt werden. Deswegen fordern wir einerseits die weitere Finanzierung der Kosten für Tests in der Pflege. Andererseits muss das Testen von Angehörigen sichergestellt bleiben, ohne das knappe Personal in Pflegeeinrichtungen zusätzlich zu belasten.“