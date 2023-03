„Reform light“ Volkssolidarität hält Pflegereform für unzureichend

() Die Strategien des Bundesgesundheitsministeriums für die Lösung der Finanzierungsprobleme in der Pflegeversicherung sind in einem Gesetzesentwurf zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege zusammengeflossen. Die Pläne sind jedoch völlig unzureichend, wie Gabi Evers, Mitglied des Bundesvorstandes der Volkssolidarität, betont: „Die sogenannte „Entlastung“ im Referententwurf ist völlig unzureichend für die fünf Millionen Pflegebedürftigen und all jene, die deren Versorgung gewährleisten.“