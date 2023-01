Volkshochschule Ratingen Vom Schokogenuss bis zur Fremdsprache

Die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit sind auch in diesem Semester im Fachbereich „Gesellschaft, Politik, Umwelt“ gut vertreten. Im dreiteiligen, kostenfreien Workshop „Weniger, aber besser: Minimalismus leicht gemacht“ (Kurs-Nr. S3604) geht es darum, überflüssigen Besitz zu erkennen, sich davon zu trennen und Strategien zu überlegen, wie man künftig weniger und nachhaltiger konsumiert. Bei der Veranstaltung „Soirée Chocolat – Von der Kakaobohne bis zur fair hergestellten Schokolade“ am 18. April (Kurs-Nr. S3607) folgt Buchautor Jürgen Bluhm in seinem aufwendig produzierten Live-Vortrag dem Zauber der Schokolade in die tropischen Wälder Amerikas. Der Vortrag ist kostenfrei, im Anschluss findet eine Verkostung statt (2,50 Euro pro Person). Philosophisch wird es bei dem Vortrag „Happy Hours! Eine humorvolle Einführung in die Kunst, glücklich und gelassen zu leben“ am 16. März (Kurs-Nr. S3301). Referent ist der Soziologe Dr. Torsten Reters.