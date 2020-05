RATINGEN : Volkshochschule macht neue Kurs-Angebote

RATINGEN Der VHS-Betrieb öffnet aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln für einzelne Veranstaltungen seine Türen. Für diejenigen, die selbst nicht mobil sind oder Präsenz-Veranstaltungen besuchen möchten, bietet die VHS Ratingen immer wieder digitale Lernhäppchen an.

(RP) So auch am Donnerstag, 28. Mai, ab 19 Uhr: Hier erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in Pivot-Tabellen, lernen deren Voraussetzungen sowie Beispiele zur Erstellung und Nutzung kennen. Voraussetzung zur Teilnahme ist die kostenfreie Registrierung auf der VHS-eigenen Lernplattform (www.vhs.cloud) sowie grundlegende Kenntnisse in Excel. Weitere Informationen unter www.vhs-ratingen.de (M0144). Ein weiteres Thema: „Ab morgen bin ich selbstbewusst(er)!“ heißt der Workshop, der am Freitag, 5. Juni von 17 bis 21 Uhr stattfinden soll. Weitere Informationen unter www.vhs-ratingen.de (Kurs: M3302) oder telefonisch bei der VHS unter: 550-4307/4308. Unter der gleichen Rufnummer ist ein weiterer Kursus buchbar: Für diejenigen, die gerne Gitarre spielen lernen möchten und noch nicht genau wissen, wo und wie sie den Einstieg wagen können, bietet die VHS den Workshop „Akustikgitarre für Einsteiger/innen“ am Samstag, 6. Juni an. Hier lernen die Teilnehmenden erste einfache Akkorde und Anschlagtechniken anhand bekannter Songs. Hinzu kommen Einführungen in die Zupf- und Pickingtechniken. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich.