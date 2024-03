Vogelkundliche Exkursion Wer zwitschert denn da im Poensgenpark?

Der seit einigen Jahren pensionierte Lehrer für Mathematik und Physik am Lintorfer Kopernikus Gymnasium weiß, wovon er spricht, wenn er von Aussehen, Gesang und Gewohnheiten der gefiederten Tiere erzählt. Seit rund 60 Jahren beschäftigt er sich mit Ornithologie und gibt seit 2006 traditionell zum Frühlingsanfang sein Wissen über die heimische Vogelwelt in Feld, Wald und Flur weiter. Gerade die aktuelle Jahreszeit sei für Vogelbeobachtungen besonders gut geeignet, so Lurweg. Stehen die Bäume nämlich erst wieder in vollem Grün, kann man die meisten Tiere nur noch hören.