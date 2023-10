Unternehmen in Ratingen Vodafone verlässt den D2-Park

Vodafone gibt Standort im D 2-Park auf“. So stand es schon im Februar des Jahres 2016 in der Rheinischen Post. Damals trug sich das Unternehmen mit dem Gedanken, seinen Firmensitz nach Düsseldorf zu verlegen. Doch nach einer Modernisierung der Büroräume am Standort blieb das rote Firmenlogo unverkennbar mit dem D 2-Park in Ratingen verbunden. Bis jetzt.