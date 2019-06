Ratingen : Vize-Chefin übernimmt Museumsleitung

Ratingen Stabwechsel an der Grabenstraße: Wiebke Siever, bisher Stellvertreterin, übernimmt die Museumsleitung von Alexandra König.

Wiebke Siever, geboren 1979 in Hilden, arbeitet seit 2016 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Museum Ratingen, seit 2018 ist sie stellvertretende Leiterin. Ihr Ausbildungsprofil passt perfekt zum Museum an der Grabenstraße mit seinen Schwerpunkten auf Stadtgeschichte und Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts: Sie studierte Kunstgeschichte, Mittelalterliche und Neuere Geschichte sowie Betriebswirtschaftslehre in Bonn, Oxford und Düsseldorf. Das Rheinland mit seinen wichtigen, vielfältigen Kultur- und Kunstzentren ist für sie stets ein wichtiger Orientierungs- und Arbeitsmittelpunkt gewesen. Vor ihrer Tätigkeit in Ratingen arbeitete sie an mehreren Stationen in Bonn, wo sie Projekte bei der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, im LVR-Landesmuseum und am Kunsthistorischen Institut der Universität leitete.