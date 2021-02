Rote Funken : Virtueller Rosenmontagszug der Roten Funken

Ratingen Ab 11.11 Uhr rollen die nachgebauten Wagen durch die sozialen Medien, und die Gardisten sind im Bild auch dabei. Ein kleines Trostpflaster für alle Jecken.

(RP) Damit der Rosenmontag nicht ganz ins Wasser fällt: Aus einem kleinen Youtube-Video, das in einer Chat-Gruppe geteilt wurde, entwickelte sich bei den Roten Funken schnell eine fixe Idee. Geschäftsführerin Heike Zumbrink und Andrea „Hilde“ Droste, Sprecherin des Reitercorps, haben den kreativen Part übernommen und ihre tatkräftige Energie in die Umsetzung gesteckt.

Im Haus von Gabi und Ralf Weiler wurden in fleißiger Heimarbeit die Wagen der Roten Funken möglichst originalgetreu nachgebastelt, viele freiwillige Gardisten haben sich ganz Corona-konform (nur einzelne Haushalte mit Terminvergabe) in Uniform vor einem Greenscreen filmen lassen und in einem professionellen Film- und Tonstudio wurde daraus der erste virtuelle Rosenmontagszug der Roten Funken.