Nach Explosion in Ratingen „Wir sind überwältigt von der Spendenbereitschaft und der Anteilnahme“

Ratingen · Bei einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen West wurden am 11. Mai zehn Einsatzkräfte zum Teil schwer verletzt. Die Anteilnahme in Ratingen ist groß. Viele Bürgerinnen und Bürger wollen helfen – das können sie mit einer Spende.

23.05.2023, 12:25 Uhr

Ihre Anteilnahme drücken die Ratinger mit Kerzen und Genesungswünschen an der Kirche St. Peter und Paul aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Andrea Bindmann und Paul Köhnes

Zehn zum Teil lebensgefährlich verletzte Einsatzkräfte – das ist die Bilanz eines vermeintlichen Routineeinsatzes am 11. Mai in einem Hochhaus in Ratingen West. Eine Bilanz, die nicht nur die Kollegen von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften schockiert, sondern auch die Ratinger Bürger. Viele von ihnen wollen helfen und finden kreative Wege.