Theatergruppe Laien’s Klapp Turbulent, komisch und ein bisschen frivol

Das aktuelle Stück spielt in England im Jahre 1910. Haushälterin Polly kommt jeden Tag, um bei Schriftsteller Bill Masters sauber zu machen. Als sie ihn eines Tages nicht wie gewohnt in seinem Apartment antrifft, weiß sie nicht, was das bedeuten soll. Denn eigentlich pflegt ihr Arbeitgeber einen strengen und geregelten Lebensrhythmus und lebt auch sonst sehr zurückgezogen. Doch Polly hat keine Zeit, lange zu überlegen, denn plötzlich geht es in Bill Masters Wohnung zu wie in einem Taubenschlag. Es sind mehrheitlich Damen, die aufgebracht vor der Tür stehen. Schon beginnt ein turbulentes Verwirr- und Versteckspiel, sodass nicht nur Polly, sondern auch das Publikum sich immer wieder fragt: „Wer ist wer?“ Denn was in dem Apartment vor sich geht, ist höchst kompliziert und undurchsichtig und auch etwas frivol – zumindest für das Jahr 1910.