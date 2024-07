Neues Semesterprogramm VHS sorgt für Gesundheit und Entspannung

Noch vor dem offiziellen Semesterstart am 2. September beginnt bereits am Dienstag, 13. August, das Angebot „Waldbaden – Entspannung und Regeneration durch Bewegung und Achtsamkeit in der Natur“ (Kurs-Nr. V5017). Waldbaden stärkt das Immunsystem, fördert die Resilienz und das Wohlbefinden. An acht Terminen, immer dienstags von 16 bis 17.30 Uhr, gehen die Teilnehmenden in den Poensgenpark, entschleunigen in der Natur und nehmen mit bewusster Atemtechnik sowie leichten Bewegungs- und Entspannungsübungen Abstand vom Alltag.