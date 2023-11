Volkshochschule Ratingen Jörg Althen ist neuer VHS-Chef

Irgendwie fühlt es sich wie „nach Hause kommen“ an. Vieles ist vertraut. Und doch ist auch einiges völlig neu. Seit dem 1. Oktober ist Jörg Althen neuer Chef der Ratinger Volkshochschule. Er ist in Ratingen geboren und aufgewachsen, hatte aber in den vergangenen 20 Jahren seinen Lebensmittelpunkt in Karlsruhe. Seine Erfahrungen aus der Arbeit in der dortigen VHS will er jetzt in seiner Heimatstadt einbringen.