VHS-Vortrag Auf den Spuren der Schokolade

() Bei der VHS-Veranstaltung „Soirée Chocolat – Von der Kakaobohne bis zur fair hergestellten Schokolade“ (Kurs-Nr. T3607) mit anschließender Verkostung am Dienstag, 19. September, 19 bis 21 Uhr, im Freizeithaus West am Berliner Platz folgt Buchautor Jürgen Bluhm in seinem aufwendig produzierten Live-Vortrag dem Zauber der Schokolade in die tropischen Wälder Amerikas. Auf seiner Reise in die Heimat der Kakaobäume spürt er den wertvollsten Samen der Welt und der Erfindung ihrer Veredlung nach. Dabei folgt er der zentralen Frage: Kann man mit Schokolade die Welt retten?