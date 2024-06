Einmal auf die Waage, bitte! Polizei wiegt Wohnmobile und Gespanne

Bereits in den vergangenen Jahren führten die Beamten gleich gelagerte Verwiegeaktionen auf dem Gelände der Kreispolizeibehörde Mettmann durch, die zu einem hohen Besucheraufkommen und zahlreichen positiven Rückmeldungen geführt hatten. An diesen Erfolg anknüpfend, bietet die Kreispolizeibehörde Mettmann diesen Service der besonderen Art am Sonntag, 9. Juni, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr erneut an.