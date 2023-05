Gute Noten aber Optimierungsbedarf So wurde die Stadt Ratingen geprüft

Die Haushaltsplanung sieht für die kommenden Jahre Defizite vor, die aber mit der komfortablen Eigenkapitalausstattung abgedeckt werden können. Das gute Finanzfundament ist nach Ansicht der gpaNRW geeignet, um mit den nicht absehbaren Folgen der Vielfachkrisen – Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, Corona-Pandemie – zielgerichtet umzugehen. Die gpaNRW erkennt in der Planung allgemeine haushaltwirtschaftliche Risiken hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung, die jedoch systemimmanent sind. Vor diesem Hintergrund ist eine gute Haushaltssteuerung, über die die Stadt Ratingen verfügt, wichtig. So können die Verantwortlichen rechtzeitig eingreifen, wenn Haushaltsziele in Gefahr geraten. Als Handlungsempfehlung nennt die Landesbehörde mit Sitz in Herne zum Beispiel die Einrichtung eines zentralen Fördermittelmanagements.