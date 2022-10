Stadtverwaltung Ratingen : Verstärkung im Bereich Klimaschutz 

Ratingen Der neue Klimaschutzmanager Benjamin Reichpietsch hat Anfang des Monats seinen Dienst bei der Stadtverwaltung Ratingen aufgenommen. Das Team ist jetzt wieder komplett.

(RP/jün) Ratingen bleibt stark engagiert in den Bereichen Klima- und Umweltschutz . Zum 1. Oktober hat jetzt der neue Klimaschutzmanager Benjamin Reichpietsch (38) seinen Dienst bei der Stadtverwaltung aufgenommen. Er verstärkt Lilia Martens im Team Klimaschutz , welches in Ratingen bereits zahlreiche Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept (IKK) durchgeführt hat und weitere neue Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung initiiert.

Benjamin Reichpietsch hat Humangeographie (Master of Science) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster studiert und mehrjährige Berufserfahrung als Projektmanager. Am 26. Oktober wird er sich dem Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit (UKKNa) vorstellen, einen Tag später, am 27. Oktober, dann den Mitgliedern des Ratinger Klimabeirats.