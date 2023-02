Schule in Ratingen Spitzenverbände wollen Schulfinanzierung neu aufstellen

Ratingen · Anforderungen an die Schülen hätten sich deutlich geändert, darauf müsse das Land endlich reagieren, so die Forderung von Städten, Kreisen und Gemeinden in NRW.

12.02.2023, 14:33 Uhr

Die Digitalisierung an Schulen ist eine sehr große Herausforderung, so auch in Ratingen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte