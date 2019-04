Ratingen : „Bypass“ fürs Schwarzbachquartier

Ratingen Ost Verkehrskonzept Ost: Esprit-Kreisel weicht Kreuzung, Schappe-Straße wird an die Mettmanner Straße angebunden.

Das Verkehrskonzept Ost liegt endlich vor. Die Stadt hatte es in Auftrag gegeben, nachdem das neue Gewerbegebiet Schwarzbachquartier auf dem ehemaligen Balcke-Dürr-Gelände und der Umzug von Edeka Kels für neue Verkehrsströme gesorgt haben. Nach Angaben von Baudezernent Jochen Kral zeige sich mit Blick auf die Ergebnisse des Gutachtens, „dass die Verkehrsströme dauerhaft bewältigt werden können, allerdings sind umfangreiche Umbauten der meisten Knotenpunkte rund um das neue Schwarzbach-Quartier erforderlich“.

Die K10n von der Formerstraße zur Neanderstraße wurde auf Eis gelegt. So lange der Engpass Neanderstraße besteht, soll nicht mehr Verkehr dorthin geführt werden. Das Konzept wird am Dienstag, 7. Mai, 17 Uhr, im Bezirksausschuss Mitte, Feuer- und Rettungswache, beraten.

Untersucht wurde Ratingen-Ost südlich der Homberger Straße. Insgesamt 15 Knotenpunkte, die sich gegenseitig beeinflussen, flossen in die Berechnungen und Simulationen ein. Hinzu kommt eine wichtige neue Anbindung. Das zentrale Ergebnis: „Wenn die vorgeschlagenen Baumaßnahmen durchgeführt werden, kann der Verkehr in Ratingen-Ost trotz des höheren Fahrzeugaufkommens im und rund um das Schwarzbach-Quartier deutlich besser abgewickelt werden als heute.“

Dass der Kreisverkehr Mettmanner Straße/Balcke-Dürr-Allee schon heute im nachmittäglichen Berufsverkehr nicht leistungsfähig genug ist, wissen viele Autofahrer. Das Problem ist, dass der Hauptstrom von der Balcke-Dürr-Alle nach links in die Mettmanner Straße und zu den Autobahnauffahrten strebt. Kral: „Nach dem Ausbau des Schwarzbach-Quartiers wäre dieser Kreisverkehr völlig überlastet.“ Selbst ein zweispuriger „Turbo-Kreisverkehr“ würde nicht für dauerhaft fließende Verkehrsströme sorgen. Es wurden der Bau einer Brücke (Überflieger) beziehungsweise eines Tunnels für die Linksabbieger zur Autobahn geprüft. Beides wäre realisierbar, aber mit Kosten von 6,5 Millionen Euro (Brücke) beziehunsgweise 9,7 Millionen (Tunnel), jeweils nur für das reine Bauwerk ohne Nebenkosten wie Grunderwerb, Leitungen, Entsorgung von Altmaterial, sehr teuer. Ein Fachbüro schlägt eine stark ausgebaute Ampelkreuzung vor, unter anderem mit zwei Linksabbiegespuren von der Balcke-Dürr-Allee in die Mettmanner Straße.

Baustart im Schwarzbach-Quartier in Ratingen Ost : Startschuss fürs Schwarzbach-Quartier

Als zusätzliche Anbindung des Schwarzbach-Quartiers an das Hauptwegenetz soll von der Josef-Schappe-Straße eine Verbindungstangente entlang der S-Bahn-Gleise zur Mettmanner Straße gebaut werden. Die Anliegerstraße Am Brüll muss allein schon wegen des Gefälles abgebunden werden. Die Anwohner würden weiter von der Balcke-Dürr-Allee bei Esprit erreichbar sein.

Die Kreuzung Homberger Straße/Balcke-Dürr-Allee/ Festerstraße wird ausgebaut — allerdings wegen Platzmangels nicht so, wie dies nötig wäre. „Deshalb wird es auch nach dem Ausbau zwei Fahrbeziehungen geben — Linksabbieger aus der Balcke-Dürr-Allee und aus der Festerstraße —, die in der morgendlichen Spitzenstunde länger als 70 Sekunden warten müssen“, so Kral.