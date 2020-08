Für den guten Zweck : Verkauf bemalter Steine bringt 2800 Euro

Ratingen Mitglieder der Gruppe #ratingersteine haben die kleinen Kunstwerke für einen guten Zweck verkauft. Mit dem Erlös soll eine Stiftung für innovative Medizin unterstützt werden.

(abin) In den vergangenen Wochen haben die Mitglieder der Gruppe #ratingersteine unermüdlich Steine in farbenfrohe Kunstwerke verwandelt. Rund 1000 der kleinen Glückbringer kamen so aus allen Teilen der Stadt zusammen. Das Ziel: Sie sollten gegen eine Spende den Besitzer wechseln. Der Erlös sollte dem siebenjährigen Leon, der an einem Hirnturmor erkrankt war, eine Therapie oder ein paar schöne Stunden mit seiner Familie bescheren. Diese erlebte Leon leider nicht mehr. Er starb am 25. Juli, nur wenige Tage vor seinem achten Geburtstag. Obwohl die Nachricht die kreativen Ratinger erschütterte, stand ihr Entschluss fest: Die Benefizaktion wird trotzdem durchgeführt. Mit einem derartigen Ansturm hatte die Gruppe dennoch nicht gerechnet. Ihr Stand auf dem Ratinger Markt wurde am Samstag regelrecht belagert. Viele Passanten waren fasziniert von den vielseitigen Werken. Am Ende eines Tages kamen 2822,30 Euro zusammen. „In Abstimmung mit den Eltern des kleinen Leon spenden wir das Geld an die Stiftung für innovative Medizin, die seltene Hirntumore bei Kindern erforscht“, so die Gruppe.