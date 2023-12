Wunschbaumaktion bei Verisure Unternehmensmitarbeiter beschenken Ratinger Kinder

() Für rund 50 Ratinger Kinder gab es eine vorgezogene Bescherung. Alle Grundschulkinder, die in diesem Schuljahr von Lernpaten der Caritas Mettmann unterstützt wurden, durften sich zu Weihnachten etwas wünschen. Die Wunschzettel schmückten dann den Weihnachtsbaum in der Zentrale von Verisure in Ratingen. Mitarbeitende des Sicherheitsanbieters konnten davon einen auswählen, besorgten das gewünschte Geschenk und übergaben es dem Verisure-Weihnachtsmann.