Jugendkulturpreis in Ratingen vergeben : Von der Vielfalt des jüdischen Lebens

Ratingen Die Verleihung des Jugendkulturpreises fand vor rund 70 Gästen im Lesecafé des Medienzentrums statt. Der Rat hatte den Beschluss gefasst, einen solchen Preis zu vergeben.

Anschließend wurden die Preisträger ausgezeichnet. In der Kategorie „Einzelpersonen, bis 4 Personen“ wurden fünf Gewinner gekürt und deren Beiträge dem Publikum vorgestellt. Die Teilnehmer zwischen zehn und 18 Jahren erzählten mit Zeichnungen, Filmen, einem komponierten Song und einem Podcast sehr treffend, wie bunt und vielfältig das jüdische Leben in der Gegenwart ist. Anders überreichte den Preisträgern ihre Urkunden, Moderatorin Nele Ross ergründete in charmanten und kurzweiligen Interviews, wie die Mädchen und Jungen an die Gestaltung ihrer Beiträge herangegangen waren.