TC Angertal Verein TC Angertal stellt neue Padel-Tennis-Plätze vor

In Lateinamerika weit verbreitet, entwickelt sich Padel-Tennis derzeit auch hierzulande zur Trendsportart. Der TC Angertal hat in den vergangenen Monaten zwei Padelcourts gebaut und stellt diese jetzt der Öffentlichkeit vor. Die Eröffnung an der Ernst-Stinshoff-Straße 50, ist für Samstag, 22. April, ab 14 Uhr geplant. Nach einem Showmatch dürfen Gäste den neuen Trendsport gleich selbst ausprobieren. Auf die ersten 50 Neumitglieder warten besondere Konditionen. Neben Padel hat der TC Angertal auch ein Neumitgliederangebot für alle Tennisbegeisterten. Hierzu lädt der Verein am 29. April ab 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.