Experte aus Ratingen : Verbraucherschützer trauern um Friedrich Ahrens

Ratingen Der Mitbegründer und Ehrenvorsitzende Ortsarbeitsgemeinschaft der Verbraucher machte den Schutz der Kunden über Jahrzehnte hinweg zu seinem Thema.

(RP) Dr. Friedrich Ahrens war Ehrenvorsitzender und maßgeblicher Mitbegründer der Ortsarbeitsgemeinschaft der Verbraucher in Ratingen vor 25 Jahren. Am 13. November verstarb Dr. Friedrich Ahrens unerwartet im 90. Lebensjahr. Er wurde 1930 in Rostock geboren, wuchs in Berlin und Halberstadt auf. In Berlin studierte er Pharmazie, erhielt 1955 seine Approbation als Apotheker und wurde dort 1959 promoviert. Sein weiterer Weg führte ihn nach NRW, wo er 1960 als Assistent des Institutes für Pharmazie und Lebensmittelchemie an der Westfälische Wilhelms-Universität in Münster tätig war. Das Staatsexamen als Lebensmittelchemiker legte er 1963 ab.