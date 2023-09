Erneuerbare Energien in Ratingen Verbraucherzentrale informiert zum Einsatz von Steckersolar-Geräten

Solarstrom für den Eigenbedarf produzieren, die Energiekosten senken und aktiv zum Klimaschutz beitragen – für Verbraucher in Nordrhein-Westfalen bieten sich dazu mit dem Einsatz von Steckersolar-Geräten vielfältige Möglichkeiten. Wie Sonnenstrom am Balkon, auf der Terrasse oder an der Hauswand gewonnen werden kann, zeigt die Verbraucherzentrale NRW am kommenden Dienstag, 26. September, von 9.30 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz.