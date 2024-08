Sagenhaftes Ratingen Verborgener Schatz im Lintorfer Gemarkenwald

Diese Geschichten zogen räuberische Neider an, die die Burg eines Nachts überfielen und in Brand setzten. Dank einer Warnung durch die auf wundersame Weise läutende Glocke der Kapelle wurden die Bewohner geweckt. Sie konnten zum Glück noch rechtzeitig durch einen unterirdischen Gang, der am „Teufelshorn“ endete, fliehen.