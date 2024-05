Pyrotechniker ziehen Silvesterbilanz Lager so leer wie nie zuvor

„Unsere Kunden haben sich klar für die Umstellung ausgesprochen. Die Nachfrage war sehr gut“, freut sich VPI-Vorstand Richard Eickel. Mit rund 180 Millionen Umsatz schließe man praktisch nahtlos an den Verkaufserfolg des Vorjahres an. Viele sahen in dem damalig deutlichen Anstieg einen „Nachholeffekt“, weil die Corona-Pandemie dem traditionellen Silvesterbrauch gleich zwei Jahre hintereinander einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. „Dass der Umsatz wieder so hoch ausfällt, deutet für uns aber eher auf die grundsätzliche Lust an Feuerwerk hin und weniger auf einmalige Sondereffekte“, so VPI-Vorstand Michael Kandler.