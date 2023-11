Verband pyrotechnischer Industrie Verband verurteilt Krawalle mit Pyrotechnik

Der Blick auf die jüngsten Ausschreitungen im Berliner Stadtteil Neukölln beweist allerdings, dass nicht das Silvesterfeuerwerk das Problem ist, sondern ein Hang zur Gewalt, dem jedes Mittel recht ist. Die Zahlen zu den gewaltsamen Ausschreitungen im Berliner Stadtteil Neukölln erschrecken: 194 Festnahmen, 65 verletzte Beamte. Bei der Berliner „Palästina-Demo“ werden Müllcontainer in Brand gesteckt, Steine, Flaschen und illegal verwendete Pyrotechnik werden von Krawallmachern auf Ordnungshüter geworfen. Und das nicht etwa zu Silvester, sondern Mitte Oktober, zu einem Zeitpunkt, an dem Silvesterfeuerwerk in Deutschland nicht legal erhältlich ist. Nur Tage später folgten Ausschreitungen in der Halloween-Nacht in Hamburg und Hannover.