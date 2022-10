Angebote in Ratingen : Von Ahnenforschung bis Stadtführung

Das Orpheus Theater feiert Geburtstag und tritt im Stadttheater auf. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Nach den Herbstferien geht es langsam wieder los mit dem Veranstaltungsprogramm in Ratingen. Hier unsere Vorschläge für das Wochenende und die kommende Woche.

Die Herbstferien gehen zu Ende und damit auch die veranstaltungslose Zeit in Ratingen. Hier eine Auswahl fürs Wochenende und die kommende Woche.

Stadtrundgang Das Amt für Kultur und Tourismus lädt in Zusammenarbeit mit dem Ratinger Heimatverein für Samstag, 15. Oktober, um 15 Uhr zum nächsten Stadtdurchgang durch die historische Innenstadt ein. Seit 746 Jahren darf sich Ratingen Stadt nennen. Mauern und Türme, Kirchen und Bürgerhäuser, Höfe und Gassen bewahren Geschichten und Legenden. Wenn diese erzählt werden, wenn über Details einmal die Augen geöffnet und die Geheimnisse der Dumeklemmer, der Grüt oder des Trinsenturms gelüftet werden, dann sieht man Ratingen auf einmal mit ganz anderen Augen. Stadtführerin Birgit Dutkiewicz begleitet interessierte Bürger und Gäste bei diesem spannenden Stadtrundgang durch die historische Innenstadt. Der Start zu der rund 90-minütigen Führung erfolgt um 15 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Das Teilnahmeentgelt beträgt drei Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Cromford Die Umbauarbeiten in der ersten Etage der Hohen Fabrik des LVR-Industriemuseums Textilfabrik Cromford sind abgeschlossen: Auf einem durchgehenden Eichenholzpodest erstrahlen die für den Spinnprozess nötigen Vorspinnmaschinen nun in neuem Glanz. Einen Blick auf den umgestalteten Ausstellungsraum können die Museumsgäste während der öffentlichen Führung am Sonntag, 16. Oktober, um 11.30 Uhr werfen. Erwachsene zahlen 10,50 Euro Führungsgebühr inklusive Museumseintritt, Kinder und Jugendliche 3 Euro Führungsentgelt, der Eintritt frei. Tickets sind buchbar unter: www.shop.industriemuseum.lvr.de

Konzert Eine Kammerkonzert Bach – Beethoven – Schubert – Franck mit Johannes Brzoska (Violine) und Daniel Vincent Streicher (Klavier), gibt es am Dienstag, 18. Oktober, um 17 Uhr im Haus Oberschlesien, Oktogon, Bahnhofstraße 71 mit Unterstützung der Alice und Hans Joachim Thormählen Stiftung. Das Programm führt quer durch drei Epochen der Violinsonaten - Literatur: von Bachs meisterhaften „Sei Soli“, in welchen er die Violine das erste Mal als polyphones Soloinstrument beleuchtet, über die Wiener Klassik, von welcher gleich zwei Vertreter zu hören sind: den frühen, noch klassischen Beethoven und Schubert, der mit seiner revolutionären Harmonik bereits die Epoche der Romantik einleitet, bis zu einem der meistgespielten Hauptwerke der romantischen Sonatenliteratur: César Francks Violinsonate in A-Dur. Der Eintritt kostet 16 Euro.

Theater Am Sonntag, 23. Oktober, gastiert innerhalb der Veranstaltungsreihe „Kultur am Nachmittag“ um 18 Uhr das Orpheus Theater im Stadttheater. Das Orpheus Theater feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Es präsentiert im Stadttheater ein breitgefächertes Programm mit Opern-, Operetten-, Musical-, Film- und Schlagermelodien. Als besonderer Gast wird auch das Ratinger Kinderballett „Ballett und mehr“ unter der Leitung von Silke Hester auftreten. Auf dem Programm stehen unter anderem Melodien von Franz Lehar, Johann Strauss, Robert Stolz und Jacques Offenbach. Das Tournee-Ensemble Orpheus Theater Ratingen, das aus acht Sängerinnen und Sängern mit langjähriger, zum Teil internationaler Bühnenerfahrung und einem profilierten Pianisten besteht, hatte sich bei seiner Gründung 1997 vorgenommen, Operette einmal ganz anders zu präsentieren. An Stelle der üblichen Inszenierung eines kompletten Werkes wurden die Highlights der beliebtesten Stücke ausgewählt, die halbszenisch, das heißt in den jeweils zum Stück passenden Originalkostümen, aufgeführt werden. Arien, Duette und Szenen bekommen so durch entsprechende schauspielerische Untermalung Leben und werden nicht völlig von der Handlung isoliert. Eintrittskarten sind zum Preis von 12 Euro im Kulturamt und an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen. Reservierungswünsche werden unter Telefon 02102 5504104/-05 entgegengenommen.