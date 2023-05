Kultur in Ratingen „Alte Bekannte“ lieben Live-Auftritte

Auch 2023 ist die Nachfolgeband der legendären Wise Guys wieder auf Tour. Das Quintett, das seit Ende 2020 durch den früheren „Voice of Germany“-Halbfinalisten Friedemann Petter verstärkt wird, hat dabei eine ausgesprochen vielfältige und bunte Palette an neuen Songs im Gepäck – viele davon aus ihrem kommenden vierten Studioalbum, an dem die Band aktuell arbeitet. Zur neuen Single „Spazierengehen“ hat die Band im Dezember 2022 ein Musikvideo passend zur Jahreszeit veröffentlicht.