Museum Cromford Kunsthistorischer Ausflug in die Textilherstellung

Nach dem Vortrag konnte in gewohnter Weise und in ungezwungener Atmosphäre bei einem kleinen Snack über den Vortrag diskutiert werden. Nach weiteren Details zu den dargebrachten Beispielen wurde Prof. Jacobs in der geselligen Runde noch lange ausgiebig befragt. Wieder ein Highlight in Cromford – so war die einhellige Meinung der Besucher, die zusätzlich ausgelegte besondere Zeichnungen von Adelheid Voss zum Poensgenpark bewundern konnten.