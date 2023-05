Vorfreude Die Ratinger Zeltzeit soll Pfingsten 2024 wieder aufleben

Für das Jahr 2023 kam die Entscheidung freilich zu spät, doch Große, Kaldewey und Klein versprechen: „Traditionsgemäß am Pfingstwochenende findet vom 16. bis 19. Mai 2024 wieder ein buntes Kulturprogramm im und um das Zelt am Grünen See statt.“ Die Veranstalter werden zu den Wurzeln der Zeltzeit zurückkehren, um dem Publikum die lieb gewonnenen Programmpunkte der Zeltzeit wieder präsentieren zu können. Jetzt heißt es, die Planungen mit Vollgas voranzutreiben. Weitere Informationen zum Programm sollen in den kommenden Wochen und Monaten präsentiert werden.