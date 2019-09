Stimme der Wirtschaft : Zurück im Stau

Ratingen Der Autoverkehr ist immens. Hinzu kommen viele Baustellen, die den Verkehr behindern.

In Ratingen kommt hinzu, dass die Stadt von Autobahnen umgeben ist. Und dass es da mit schöner Regelmäßigkeit Staus oder Sperrungen gibt, die mancher gern umfährt. Indem er die Abkürzung durch unsere Stadt nimmt – was dann dem ohnehin starken Verkehr den Rest gibt.

Positiv insoweit ist, dass alle betroffenen Städte, sei es Duisburg, Düsseldorf oder Ratingen, gemeinsam mit dem Kreis an einem Seil ziehen. Sie haben gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr VRR eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnis nun vorliegt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Dialog Stadt – Wirtschaft stellt ein Experte des VRR den Ratinger Unternehmern das Ergebnis am 26. September vor. Man darf gespannt sein, welches Kosten-Nutzen-Verhältnis das Projekt Weststrecke hat. Dann liegt der Ball wieder bei der Politik, Unterstützung von Wirtschaft und Bürgern ist nötig. Dass es kein dünnes Brett ist, was hier zu bohren ist, dürfte allen Beteiligten klar sein. Eins darf aber nicht passieren: dass das Projekt nach vielen Jahren wieder versandet. Sonst stehen wir alle nur noch im Stau – dann vielleicht sogar in der Urlaubszeit.