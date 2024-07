Musikreihe in der Friedenskirche Zum „Fünfzigsten“ ein Festival

Am 24. August kommt Jan mit seinem Landsmann Lars Danielsson am Bass und Émile Parisien am Saxofon. Die drei spielten erstmals vor einigen Jahren beim Ystad Festival zusammen, als Émile Parisien spontan für den erkrankten Schlagzeuger Wolfgang Haffner einsprang und der Tausch „Schlagzeug gegen Saxofon“ zu einem der beeindruckendsten Improvisationskonzerte der letzten Jahre führte. Als Basis für die gemeinsamen Exkurse verwenden Lundgren, Parisien und Danielsson eingängige Kompositionen, die sie lustvoll und nach allen Regeln der Improvisationskunst verzieren und mit kindlicher Freude entfalten. Jetzt also am 24. August in Ratingen.