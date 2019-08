Ratingen : Das älteste Gasthaus war nie eine Kneipe

Ratingen Das erste Gasthaus der Stadt war etwa so alt wie die Stadt selbst. Urkundlich ist seine Gründung allerdings nicht mehr nachzuweisen.

Otto E. Redlich umriss das in seinen 1928 erschienenen „Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte“ so: „Das Gasthaus zum Hl. Geist wird man ebenso wenig wie die Siechenhäuser als eine städtische Einrichtung bezeichnen können, denn es ist wie jede vermutlich von Bürgern gestiftet worden. Aber es bildete doch gewissermaßen einen Teil der städtischen Verwaltung.“

Das zeigt sich auch in den sehr formellen Abläufen, die die Versorgung des Hauses sicherstellen sollten. Redlich: „Bürgermeister, Schöffen und Rat legen ein neues Rentbuch und Register des Hospitals an, sie verkaufen eine Rente aus städtischen Gefällen, die von den Brüdermeistern des Hospitals verwaltet wird, und aus dem Schöffen- und Ratskolleg werden die Gasthausmeister und Armenprovisoren gewählt. Diese hatten auch vor der Stadtobrigkeit Rechnung zu legen. Im wesentlichen diente das Gasthaus nicht den Zwecken der Krankenpflege, sondern der Versorgung der Armen.“

Wie Otto Redlich in seiner „Geschichte Ratingens“ schreibt, führt das alte Stadtbuch von 1362 bereits das Heilig-Geist-Haus (casa sancti spiritus) an der Oberstraße auf. Es habe unmittelbar gelegen am Obertor an der Stelle, an der im 20. Jahrhundert das inzwischen längst abgerissene katholische Krankenhaus stand.