Aus Alt mach Neu Workshop vermittelt japanische Sticktechnik

Fast Fashion, umweltschädlicher Baumwollanbau, katastrophale Arbeitsbedingungen – in Nachhaltigkeitsfragen hat die Textilindustrie noch enormes Steigerungspotenzial. Doch was können wir tun, um ressourcenschonend mit dem, was uns kleidet, umzugehen? Am Dienstag, 9. Mai, findet im LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford von 17.30 bis 20 Uhr zum ersten Mal der Workshop „Upcycling – Sticken am Wasserrad“ statt.