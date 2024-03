Naturbühne Blauer See Theatermacher hoffen auf Unterstützung

Seit 24 Jahren gibt es die Veranstaltung „Sommertheater auf der Naturbühne Blauer See in Ratingen“. Und seit 24 Jahren begeistert Theaterconcept das kleine und große Publikum. In den Jahren 2020/2021 (Corona) konnten die Truppe nur unter massiven Einschränkungen spielen. Sie hat den Stürmen Kyrill (2007) und Ela (2014), und so mancher Hitzeperiode getrotzt. Theaterconcept hat all diese schwierigen Phasen überstanden. Zum ersten Mal seit 24 Jahren ist man nun gezwungen, die komplette Saison 2024 abzusagen Wie berichtet steht die Bühne meterweit unter Wasser, die ersten Reihen der Zuschauertribüne sind überflutet und der Eingangsbereich ist unpassierbar. Alle Versuche, Abhilfe zu schaffen, sind gescheitert, oder haben sich als undurchführbar erwiesen. Experten erwarten eine Normalisierung erst in mehreren Monaten.