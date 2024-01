Stimme der Wirtschaft Neujahrswünsche der Wirtschaft

Auch auf der Wunschliste stehen im weitesten Sinne die Verbesserung und der konsequente Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Unternehmen stammt eben nicht aus Ratingen sondern kommt aus dem Ruhrgebiet, dem Niederrhein und dem Kölner Raum. Wenn der Weg zur Arbeit die magische Stundengrenze überschreitet, ist die räumliche Umorientierung vorprogrammiert, was sich gerade in Zeiten des akuten Fachkräftemangels fatal auswirken kann. Deshalb beinhaltet die Wunschliste unverändert den Ausbau der A 44, die Reaktivierung der Westbahn ebenso wie alle Maßnahmen die helfen, die lokalen Staus (Homberg, Hösel, Ratingen Ost) zu entzerren.