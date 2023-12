Stimme der Wirtschaft Fluch und Segen der Digitalisierung

Ein ganzer Monat ist vergangen – und die Homepage der Stadt Ratingen ist noch immer mehr oder weniger offline. In der Nacht auf den 30. Oktober wurde bei der Südwestfalen-IT (SIT) ein Cyberangriff entdeckt. Aus Sicherheitsgründen musste die gesamte IT vom Netz genommen werden, betroffen ist auch die Stadt Ratingen – wenn auch in geringerem Maße als andere Städte und Kommunen. Anfangs ging man von rund 70 betroffenen Kommunen aus, für die SIT die gesamte IT-Infrastruktur bereitstellt. Mittlerweile wird von 100 Städten und Kommunen gesprochen, die häufig vollständig von der Außenwelt abgeschnitten sind – keine digitale Dienstleistung ist mehr möglich, keine Beantragung von Reisepässen, Personalausweisen oder Geburtsurkunden. Ratingen hat Glück gehabt, weil lediglich die Homepage nicht mehr erreichbar ist, die IT aber sonst noch funktioniert.