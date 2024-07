Umfrage des Unternehmensverbands Betriebe verstärken Klimaschutzmaßnahmen

Im Jahr 2021 hatte der Unternehmensverband Ratingen (UVR) erstmals eine Umfrage zum Stand der Klimaschutzmaßnahmen bei den Ratinger Unternehmer*innen durchgeführt. Anlässlich der letzten Sitzung des Ratinger Klimabeirats hat der UVR in einer aktualisierten Umfrage festgestellt, wie sich die Bemühungen um den Klimaschutz in den vergangenen drei Jahren entwickelt haben. Es lässt sich feststellen, dass die Unternehmen ihre Anstrengungen in der Zwischenzeit nicht unerheblich verstärkt haben.