Stimme der Wirtschaft A44 – Die Bagger müssen endlich rollen

Zur Erinnerung: Die A44 wurde bereits in den 70er Jahren geplant. Ohne den fehlenden Lückenschluss zwischen Ratingen-Homberg und Heiligenhaus zur A3 ist die A44 als angedachte Entlastungspange für die A52 und als Erschließungsachse für den Kreis Mettmann wirkungslos. Alle bisher getätigten Investitionen verpuffen und wären damit weitgehend nutzlos. Es ist deshalb unverständlich, warum dieses Projekt nach so vielen Jahren immer wieder infrage gestellt wird und nach wie vor nicht mit der höchsten Priorität im Bund und in NRW vorangetrieben wird. Jede weitere Verzögerung macht die bisherigen Baumaßnahmen zur Investitionsruine und bedeutet gleichzeitig eine massive Verschwendung von Steuergeldern.