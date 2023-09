Ratinger Unternehmer Netzwerk Geld anlegen in der Krise

Referent Christian Schneider, Gesellschafter und Geschäftsführer der DPF Deutsche Private Finance GmbH in Ratingen (www.dpf.gmbh), mehrfach als „Top-Berater“ von Who Finance ausgezeichnet, lehrt seit 16 Jahren an der renommierten Hochschule Frankfurt School of Finance and Management. In seinem Vortrag „Inflation, Krieg, Rezession, Zinsen: Wie lege ich mein Geld am besten an?“ wird er die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit seiner langjährigen Erfahrung als Finanzberater verbinden.