Spendenbaum in Ratinger Unternehmen Weihnachtswünsche schmücken den Tannenbaum

Ratingen · (RP) Der Advent hat begonnen und auch die Kinder des Stadtteiltreffs Café Lichtblick in Ratingen-West freuen sich auf diese schöne Zeit. In diesem Jahr gibt es einen ganz besonderen Grund für diese Freude: Die in Ratingen ansässige Firma Intocast AG hat eine Weihnachtsbaum-Wunschaktion ins Leben gerufen und mit dem Café Lichtblick umgesetzt.

06.12.2022, 14:48 Uhr

Die Kinder haben ihre Wünsche überreicht. Foto: Stadt Ratingen