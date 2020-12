Aus der Not eine Tugend gemacht : Ratinger Schullandheim wird renoviert

Nach der Renovierung erstrahlt der Speisesaal in neuem Glanz. Der Boden in Holzoptik sowie die Schallschutzdecke mit LED-Lampen und warmer Ausleuchtung schaffen ein angenehmes Ambiente. Foto: Neuwald

RATINGEN Seit 60 Jahren betreibt die Stadt das Haus in der Eifel nahe Gerolstein. Coronabedingt blieben die Gäste in diesem Jahr aus. Der Trägerverein nutzte die Zeit für umfangreiche Sanierungsarbeiten.

Der Begriff Schullandheim ist auf den ersten Blick nicht besonders prickelnd, tönt eher nach Hagebuttentee und frühem Licht-Löschen. Vermutlich, weil „Heim“ an Kinderheim erinnert. Aber auch hier ist es wie an vielen anderen Stellen: Es kommt darauf an, was die Pädagogen daraus machen, wenn sie mit den Anbefohlenen einen Aufenthalt buchen. Wenn sie zum Beispiel in die Eifel fahren, wo seit 60 Jahren das Ratinger Schullandheim Müllenborn in der Nähe von Gerolstein steht. Hier ist alles für unterhaltsames Tun vorbereitet.