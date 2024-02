Unfall in Ratingen Fußgänger wird von Taxi angefahren und schwer verletzt

Ratingen · In der Nacht zu Sonntag kam es an einer Kreuzung in Ratingen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden bei dem ein 25-jähriger Ratinger schwer verletzt wurde. Es entstand zusätzlich geringfügiger Sachschaden.

04.02.2024 , 13:20 Uhr

Ein Rettungswagen brachte der verletzten Fußgänger ins Krankenhaus. Foto: dpa

Nach den aktuellen Unfallmitteilungen war Folgendes passiert: Ein 48-jähriger Ratinger war mit seinem Taxi gegen 1.25 Uhr auf dem Europaring in Fahrtrichtung Bahnstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Europaring / Schützenstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Taxi. Der 25-jährige Ratinger wurde auf das Taxi frontal aufgeladen und flog mehrere Meter durch die Luft. Auf Grund der Verletzungen wurde der Fußgänger durch die eingesetzten Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, wurde der Kreuzungsbereich für den Verkehr komplett gesperrt. Warum es im Kreuzungsbereich zu dieser Kollision gekommen ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht abschließend gesagt werden und ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, welche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, können sich bei der Polizei Ratingen, Telefon 02104-982-6210, jederzeit melden.

(RP)